Глава Генштаба Чехии допускает, что РФ может проверить сплоченность НАТО частичным нападением

Россия может проверить сплоченность государства-члена НАТО, совершив частичное нападение на его территорию.

Об этом заявил начальник Генерального штаба армии Мирослав Главач в интервью ČTK, передает "Европейская правда".

При этом высокопоставленный военный Чехии не уточнил, что он имеет в виду под частичным нападением.

По мнению Главача, Россия ведет конфликт с Европой, который находится на грани открытой войны. Он указал прежде всего на гибридные действия и кибератаки.

"Хочу подчеркнуть, что мы готовы и будем защищать Чешскую Республику теми средствами и тем, что у нас есть. И я говорю это со всей решимостью и ответственностью за Армию Чешской Республики", – отметил он.

Он добавил, что в случае вооруженного конфликта оборона будет зависеть не только от армии, но и от возможностей всего государства и оборонной промышленности.

Главач считает, что выполнение обязательств перед НАТО, укрепление противовоздушной обороны и защиты от дронов чрезвычайно важны для оборонного потенциала Чехии. Он также убежден, что важна способность государства противодействовать российскому гибридному влиянию.

Главач также отметил, что за последние пять лет восприятие безопасности в чешском обществе значительно улучшилось. Он считает важным, чтобы общество, а также нынешнее и предыдущие правительства воспринимали безопасность как необходимое условие функционирования и процветания демократической страны.

"Готовность государства – это непрерывный процесс. Вы никогда не будете готовы на 100%. Важно, чтобы государство – и любое государство, не только Чешская Республика – имело такую систему безопасности, которая способна реагировать на угрозу, выдержать её первоначальный натиск, а впоследствии смягчить и устранить последствия кризиса", – сказал Главач.

В последние месяцы европейские лидеры неоднократно предупреждали о растущих угрозах безопасности со стороны России. Среди причин для беспокойства – нарушение воздушного пространства стран НАТО российскими самолетами или дронами, кибератаки и другие враждебные действия. В ответ на ухудшение ситуации с безопасностью Альянс усиливает защиту своего восточного фланга.

Министр обороны Эстонии Мартин Херем считает, что Россия обязательно "испытает" какую-либо из стран независимо от того, как закончится российско-украинская война.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно ситуации с безопасностью в Восточной Европе и в российско-украинской войне.

До этого он заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение относительно возможности России напасть на "самый мощный военный альянс мира – НАТО".