У Франції побоюються заворушень під час протестів на вихідних

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорну заявив у четвер, 15 жовтня, що влада побоюється заворушень під час протестів, запланованих на вихідні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує BFMTV, пише "Європейська правда".

Під час спілкування з журналістами Лекорню заявив, що "рух старшокласників" у Франції перетворюється на "рух міського насильства".

"Це вже не схоже на рух старшокласників; те, що ми маємо зараз, – це рух міського насильства, інтенсивність якого за останні дні ще більше зросла", – сказав він.

Прем’єр-міністр Франції також торкнувся теми суботи, 17 жовтня, коли, як очікується, відбудеться низка акцій, незалежно від того, чи зареєстровані вони офіційно.

"Це демократія. Існує правове поле, яке захищає громадян, коли вони бажають висловити своє невдоволення", – сказав він.

Лекорню зазначив, що певні групи звернулися до префектур, щоб подати повідомлення про проведення демонстрацій, "і це, безперечно, їхнє право".

"Чи боїмося ми насильства? Так", – додав він.

14 жовтня писали, що за даними Міністерства юстиції Франції, з початку протестів старшокласників під варту було взято майже 8 тисяч осіб.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що старшокласників-учасників протестів "використовують" політичні сили напередодні президентських виборів у країні, які відбудуться у квітні 2027 року.

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