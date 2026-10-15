Во Франции опасаются беспорядков во время протестов в выходные

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил в четверг, 15 октября, что власти опасаются беспорядков во время протестов, запланированных на выходные.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, как цитирует BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во время общения с журналистами Лекорню заявил, что "движение старшеклассников" во Франции превращается в "движение городского насилия".

"Это уже не похоже на движение старшеклассников; то, что мы имеем сейчас, – это движение городского насилия, интенсивность которого за последние дни еще больше возросла", – сказал он.

Премьер-министр Франции также затронул тему субботы, 17 октября, когда, как ожидается, состоится ряд акций, независимо от того, зарегистрированы ли они официально.

"Это демократия. Существует правовое поле, которое защищает граждан, когда они желают выразить свое недовольство", – сказал он.

Лекорню отметил, что определенные группы обратились в префектуры, чтобы подать уведомление о проведении демонстраций, "и это, бесспорно, их право".

"Боимся ли мы насилия? Да", – добавил он.

14 октября сообщалось, что, по данным Министерства юстиции Франции, с начала протестов старшеклассников под стражу были взяты почти 8 тысяч человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что старшеклассников-участников протестов "используют" политические силы в преддверии президентских выборов в стране, которые состоятся в апреле 2027 года.

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