У Польщі сполошились через невідому речовину, розлиту під Сеймом
Поліція Варшави провела операцію після повідомлення про потенційно небезпечну речовину перед будівлею Сейму Польщі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.
Представник поліції Варшави Якуб Пациняк повідомив, що в четвер поліцейські втрутилися біля Сейму в інцидент з шістьма особами, які "могли бути активістами".
Інцидент стався перед пам’ятником Армії Крайової та Польської підпільної держави, де було розлито речовину невідомого походження.
"Одна з осіб поклала на землю шматок картону. Існували побоювання, що на нього могла бути розлита невідома речовина", – сказав поліцейський.
На місце події прибуло сім пожежних бригад, серед яких були співробітники підрозділу, навченого боротися з хімічними загрозами. Вулицю Матейки повністю перекрили для руху.
"На місце події прибула спеціалізована хімічна група. За результатами проведених вимірювань було встановлено, що речовина є рослинною олією, яка не становить жодної небезпеки, – повідомив Лукаш Загданський з Міського управління Державної пожежної охорони у Варшаві.
Пациняк повідомив, що поліція продовжує розслідування цього інциденту. Особі, відповідальній за розлив олії, загрожує покарання за забруднення навколишнього середовища.
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