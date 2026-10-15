В Польше всполошились из-за неизвестного вещества, разлитого перед Сеймом

Полиция Варшавы провела операцию после поступления сообщения о потенциально опасном веществе перед зданием Сейма Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Представитель варшавской полиции Якуб Пациняк сообщил, что в четверг возле Сейма полицейским пришлось вмешаться в инцидент с шестью лицами, которые "могли быть активистами".

Инцидент произошел у памятника Армии Крайовой и Польского подпольного государства, где было разлито вещество неизвестного происхождения.

"Один из людей положил на землю кусок картона. Были опасения, что на него могло быть разлито неизвестное вещество", – сказал полицейский.

На место происшествия прибыли семь пожарных бригад, среди которых были сотрудники подразделения, обученного бороться с химическими угрозами. Улицу Матейки полностью перекрыли.

"На место происшествия прибыла специализированная химическая группа. По результатам проведенных измерений было установлено, что вещество представляет собой растительное масло, не несущее никакой опасности", – сообщил Лукаш Загданьский из Городского управления Государственной пожарной охраны в Варшаве.

Представитель полиции сообщил, что полиция продолжает расследование инцидента. Лицу, ответственному за разлив масла, грозит наказание за загрязнение окружающей среды.

В прошлом году в Варшаве около 200 учеников и учителей вынуждены были прервать занятия из-за токсичного дыма, причиной которого оказался раскаленный металл.

В сербском городе Нови-Сад 24 февраля этого года неизвестные облили черной краской памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, а также сбили буквы его фамилии.