СМИ: Британия поставляет Украине дополнительные дальнобойные Storm Shadow

Великобритания поставляет Украине дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы та смогла сорвать российские военные операции, направленные против её гражданской инфраструктуры, ещё до наступления зимы.

Об этом Bloomberg сообщили осведомлённые собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, вопрос о пополнении запасов крылатых ракет британского производства обсуждался премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и президентом Владимиром Зеленским во время визита украинского лидера в Лондон в среду, 14 октября.

Собеседники отметили, что Великобритания считает использование Украиной оружия дальнего радиуса действия против российских объектов, причастных к нападениям на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, оборонительной мерой.

По их словам, в последние недели Россия нарастила производство реактивных беспилотников, чтобы усилить свои атаки на Украину, и важно, чтобы Киев мог противодействовать этим усилиям.

Также они отметили, что Великобритания не считает, что Украина должна прекратить удары по России, пока Москва отказывается сделать то же самое.

Британское правительство, в свою очередь, отказалось от комментариев. Оно не сообщало, сколько ракет Storm Shadow было предоставлено Украине во время войны, и не объявляет о таких поставках регулярно.

Накануне стало известно, что Великобритания и Украина договорились об ускоренной поставке британских средств ПВО.

Также Бернем в начале встречи с Зеленским заверил украинского лидера, что поддержка Украины со стороны его страны "не изменится". А перед этим британский премьер-министр пообещал, что Зеленский не уедет из Лондона "с пустыми руками".

Стоит отметить, что Бернем во время визита в Киев 24 августа заявил, что Лондон принял решение поделиться с Украиной технологией производства Storm Shadow.