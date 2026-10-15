На сході Польщі жителям розіслали попередження через атаки РФ на Україну

Увечері 15 жовтня в одному з польських воєводств оголосили попередження про небезпеку через російську атаку на українські регіони; у повітря підняли винищувачі.

Про це повідомив Урядовий центр безпеки Польщі у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ввечері 15 жовтня у повітряному просторі Польщі почали діяти літаки польських ВПС через російську атаку на українські регіони.

Попередження щодо потенційної небезпеки розіслали жителям Люблінського воєводства.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 15 жовтня, під час російського обстрілу України безпілотник знову порушив повітряний простір Молдови.

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник належав Росії.