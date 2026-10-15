На востоке Польши жителям разослали предупреждения в связи с нападениями РФ на Украину
Новости — Четверг, 15 октября 2026, 20:12 —
Вечером 15 октября в одном из польских воеводств объявили предупреждение об опасности в связи с российской атакой на украинские регионы; в воздух поднялись истребители.
Об этом сообщил Правительственный центр безопасности Польши в социальной сети X, передает "Европейская правда".
Вечером 15 октября в воздушном пространстве Польши начали действовать самолеты польских ВВС из-за российской атаки на украинские регионы.
Предупреждение о потенциальной опасности разослали жителям Люблинского воеводства.
Напомним, в ночь на четверг, 15 октября, во время российского обстрела Украины беспилотник вновь нарушил воздушное пространство Молдовы.
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник принадлежал России.
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