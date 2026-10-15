На востоке Польши жителям разослали предупреждения в связи с нападениями РФ на Украину

Вечером 15 октября в одном из польских воеводств объявили предупреждение об опасности в связи с российской атакой на украинские регионы; в воздух поднялись истребители.

Об этом сообщил Правительственный центр безопасности Польши в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Вечером 15 октября в воздушном пространстве Польши начали действовать самолеты польских ВВС из-за российской атаки на украинские регионы.

Предупреждение о потенциальной опасности разослали жителям Люблинского воеводства.

Напомним, в ночь на четверг, 15 октября, во время российского обстрела Украины беспилотник вновь нарушил воздушное пространство Молдовы.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник принадлежал России.