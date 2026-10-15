Глава венгерского парламента встретилась со Стефанчуком и подтвердила поддержку курса Украины на вступление в ЕС

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился со спикером парламента Венгрии Агнеш Форштоффер и заявил, что Украина и Венгрия открыли новую страницу в отношениях между парламентами.

Об этом Стефанчук написал в своём аккаунте в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Глава венгерского парламента выразила поддержку украинскому народу и подтвердила готовность Венгрии и в дальнейшем помогать Украине и украинцам, говорит Стефанчук. А также – подтвердила поддержку движения Украины в Европейский Союз.

"Говорили и о совместных страницах истории, в частности трагических. Украинцы пережили Голодомор, венгры – советские репрессии и принудительные работы, известные как "маленький труд". Наши народы хорошо знают, что означает насилие, которое исходило из Москвы", – написал спикер Верховной Рады.

Главы парламентов обеих стран обсудили шаги по активизации межпарламентского сотрудничества.

Напомним, в сентябре спикер венгерского парламента Агнеш Форштоффер, как и другие чиновники, отказалась от встречи с украинским коллегой в Будапеште.

Сейчас отношения Украины с Венгрией временно улучшились: премьер-министр Петер Мадьяр подтвердил свою встречу с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС 15–16 октября.

Это произошло после того, как Верховная Рада в понедельник, 12 октября, одобрила в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС.