Навроцкий заявил, что выступает против смягчения санкций в отношении России

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что критически относится к вопросу смягчения санкций в отношении России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Навроцкого в его аккаунте в Х.

На режим Путина может повлиять только сила, считает президент Польши.

"Во многих беседах с европейскими лидерами, на европейских и мировых форумах, а также в разговорах с президентом Дональдом Трампом я повторял и буду повторять, что только сила – экономическая или военная, но имеющая сдерживающий, а не агрессивный характер, – способна повлиять на режим Владимира Путина и РФ. Поэтому независимо от того, кто примет решение о смягчении санкций или политики в отношении России, я буду критически относиться к таким действиям", – написал Навроцкий.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск в очередной раз повторил убеждение, что Россия не остановится на Украине, и заявил о подготовке к различным сценариям. Кароль Навроцкий, в свою очередь, обвинил Туска в "разжигании страха".

Также в администрации президента Польши заявили, что не могут себе представить рукопожатие Кароля Навроцкого и Владимира Путина на саммите "Группы двадцати" в Майами.