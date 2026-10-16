Глава МИД Германии призывает отменить ограничения по Starlink для Украины

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал ограничения скорости работы службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Эти ограничения необходимо отменить, заявил политик из ХДС.

Часть технологии Starlink в Украине финансируется Германией, "и поэтому мы, конечно, настаиваем на том, чтобы она работала, если мы за неё платим", подчеркнул министр.

"Украина должна получить всю поддержку, которую ей обещали", – заявил он.

Вадефуль признал, что пока "нет полной картины" относительно причин ограничения доступа к Starlink.

По его словам, у Германии есть вопросы к США по этому поводу, "которые мы выясним".

Между тем, по данным Reuters, приказ об ограничении использования спутниковой системы Starshield, которую Украина применяет для связи на поле боя и управления беспилотниками, поступил из Белого дома.

Напомним, американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование в отношении деятельности Пентагона в связи с проблемами с системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.

Портал Axios ранее сообщил, что в Белом доме заявили о непричастности к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине и указали, что не контролируют компанию SpaceX.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что решение США ввести ограничения в работе Starlink для Украины было ошибкой, которая приведет к человеческим жертвам.