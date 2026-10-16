Украина увеличит сброс воды из Днестровского водохранилища, чтобы помочь Молдове

Украина согласилась увеличить примерно на 20% сброс воды из Днестровского гидроузла, чтобы поддержать водоснабжение в Молдове.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, 14 октября сообщил премьер-министр Молдовы Василе Тофан после беседы с министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем.

По словам Тофана, стороны обсудили вопросы водоснабжения и энергетики. Премьер Молдовы отметил, что ситуация в верховьях Днестра "остается сложной, но Кишиневу удалось договориться с Киевом".

"Украинская сторона согласилась увеличить примерно на 20% объем сброса воды из Новоднестровского гидроэнергетического комплекса. Это важно для населенных пунктов, которые зависят от воды из Днестра", – сообщил Тофан.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере природного газа и электроэнергии. Тофан сообщил, что переговоры будут продолжаться в Киеве. Он планирует посетить столицу Украины в конце октября.

Напомним, с 26 сентября в Молдове действует чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 60 дней. Глава правительства пояснил, что эта мера носит превентивный характер.

Молдова столкнулась со сложной ситуацией из-за снижения уровня воды в Днестре. Уровень воды и объемы её поступления влияют на водоснабжение населённых пунктов ниже по течению в Молдове.

Днестр является одним из ключевых источников воды для Молдовы, в частности для Кишинёва.