В Италии из-за технической неисправности наблюдаются перебои в авиасообщении

В пятницу пассажиры авиарейсов по всей Италии столкнулись с задержками и отменами рейсов из-за технической неисправности, повлиявшей на работу системы управления воздушным движением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Управление воздушным движением ENAV сообщило, что ввело временные ограничения пропускной способности после обнаружения ночью аномалий в сети передачи данных, которая обеспечивает функционирование служб управления полётами по всей стране.

Оператор римских аэропортов ADR сообщил, что "из-за технических проблем, влияющих на системы управления воздушным движением по всей стране, возможны задержки и отмены рейсов", и посоветовал пассажирам обращаться к своим авиакомпаниям.

Компания SEA, управляющая миланскими аэропортами, опубликовала аналогичное сообщение.

Источник проблемы был выявлен, и в настоящее время ведутся работы по восстановлению полноценного функционирования, сообщила ENAV.

По словам властей, неисправность не была вызвана злонамеренными действиями.

Напомним, в сентябре в Великобритании количество отмененных в течение двух дней авиарейсов в результате технического сбоя в системе управления воздушным движением Nats превысило 2 тысячи.

19 июля в Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением заявили о невозможности выполнения взлетов самолетов в некоторых аэропортах.