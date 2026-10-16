Лидеры Украины и ЕС уверены в открытии всех кластеров до конца года

Вступительные переговоры между Украиной и ЕС планируется полноценно начать до конца года, когда, как ожидается, Украина и ЕС откроют остальные переговорные кластеры.

Об этом заявили лидеры ЕС и президент Украины перед заседанием Европейского совета, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Президент Владимир Зеленский поблагодарил европейских коллег за решение Совета ЕС открыть кластеры 2 и 3 в переговорном процессе.

"Спасибо за два кластера. Мы сделаем все, чтобы до конца года открыть еще два оставшихся кластера, и мы уверены, что сделаем это", – заявил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала эти временные планы. "Цель состоит в том, чтобы до конца года, ближе к концу года, открыть последние два кластера, чтобы по-настоящему приступить к реализации реформ, необходимых для вступления", – заявила она.

Примечательно также, что и Урсула фон дер Ляйен, и президент Евросовета Антониу Кошта похвалили Украину, и прежде всего Верховную Раду, за проведение реформ.

"Я хочу похвалить ваш парламент, поскольку даже в разгар ужасной войны вы продолжаете выполнять свои обязанности, вести переговоры, принимать решения и проводить реформы", – заявил Кошта.

Между тем из проекта выводов саммита ЕС удалили слова "как можно скорее" в отношении открытия еще двух кластеров для Украины.

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Известно, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает возможным завершить переговоры о вступлении Молдовы в ЕС в 2028 году.