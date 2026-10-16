Фредериксен: у Украины заканчиваются деньги, замороженные активы – одно из лучших решений

Украина нуждается в деньгах, чтобы продолжать оборонительную войну против России, и самым очевидным источником средств для дополнительного финансирования со стороны ЕС должны быть замороженные активы.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед началом второго дня заседания Европейского совета 16 октября.

"Вести войну дорого… И у Украины сейчас заканчиваются деньги. Это уже произошло. Они не могут покупать то, что им нужно. Они не могут производить то, что им нужно", – заявила Фредериксен.

Она напомнила, что Россия сейчас наносит по Украине все более сильные удары, "чем те, которые мы наблюдали еще совсем недавно".

"Итак, у нас есть неотложная проблема с поиском финансирования на 2026 год на европейском уровне. Мы должны быть уверены, что на европейском уровне будет достаточно денег для ведения войны в 2027 году. Это те вопросs, что я сейчас подниму на встрече", – подчеркнула датский премьер.

Она пообещала, что "мы со стороны Дании продолжим оказывать ту помощь, которую можем".

Что касается того, где взять дополнительные средства для Украины, Метте Фредериксен подчеркнула, что "замороженные активы – самый очевидный источник, к которому стоит обратиться".

"Это не только позволит профинансировать оборону Европы, но и будет означать, что Россия, которая сейчас наносит столько ущерба Украине и Европе, будет вынуждена заплатить за все, что она делает… Я по-прежнему считаю, что это одно из лучших решений, которые у нас есть прямо перед глазами", – добавила политик.

Как сообщала "Европейская правда", 16 октября в Брюсселе, во второй день саммита лидеров ЕС, будет обсуждаться вопрос поддержки Украины при участии президента Украины Владимира Зеленского. Руководители Евросоюза уже публично заверили президента Украины в том, что санкции против РФ ни в коем случае не будут ослаблены.

В то же время глава правительства Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против обсуждения идеи использования замороженных активов Центрального банка РФ в пользу Украины.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что на саммите лидеров ЕС 15–16 октября не будет принято решений о финансировании Украины и росактивах из-за отсутствия согласия по этому поводу.

О предложенном юридическом пути использования этих средств читайте в статье "Деньги России, но не все. Где ЕС может взять средства для Украины и почему речь не идет о 210 млрд".