Премьер Дании опровергла слова Трампа, что с Путиным легче иметь дело, чем с Зеленским

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отреагировала на недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложнее иметь дело, чем с лидером РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила перед началом второго дня заседания Европейского совета 16 октября; её слова приводит DR.

Корреспондент "Датского радио" напомнил о заявлении Трампа, который сказал, что сотрудничать с Путиным легче, чем с Зеленским, и спросил, означает ли это, что Дания и Европа больше не могут рассматривать США как союзника в борьбе Украины против России.

"Я не согласна с тем, что было сказано прошлой ночью, и в принципе не верю, что Путину можно доверять. Я также не считаю, что следует сотрудничать с Россией", – ответила на слова Трампа Фредериксен.

Фредериксен отметила, что у нее совершенно иной взгляд на Зеленского, чем у президента США.

"Мы, конечно, по-разному смотрим на это. Я считаю важным, чтобы все в НАТО понимали: когда на Европу нападают, под угрозой оказывается безопасность Европы, а значит, и безопасность Альянса, поэтому я считаю, что мы должны и впредь защищать себя, и я считаю, что мы должны продолжать наращивать вооружения", – добавила Фредериксен.

Глава правительства Дании подчеркнула, что до сих пор Европе удавалось сохранять единство НАТО, и европейцы смогли также тесно сотрудничать с американцами по вопросу Украины. Но, добавила Фредериксен, она "не согласна с некоторыми из тех высказываний, которые звучат сейчас".

Фредериксен также заявила, что у Украины заканчиваются деньги, а замороженные активы РФ – одно из лучших решений для устранения этой проблемы.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Newmax, что президент Владимир Зеленский "не тот человек", с которым Штатам стоит иметь дело. При этом Трамп считает, что с Зеленским иметь дело сложнее, чем с Путиным.