Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель считает, что Берлин должен брать пример с президента США Дональда Трампа в отношениях с РФ и оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом она заявила в интервью The Economist, передает "Европейская правда".

Вайдель считает, что поддержка Киева со стороны Германии бесполезна: якобы Украина "слишком мала" и "уже проиграла".

По её словам, Германия должна оказывать "давление на президента Украины", чтобы положить конец убийствам. Политика должна следовать принципам "Германия превыше всего", в частности, следуя примеру соглашения Дональда Трампа с Россией по дизельному топливу.

Вайдель также считает, что затягивание войны "ставит под угрозу Германию", поскольку она может стать мишенью. При этом она не хочет признавать Россию угрозой.

Недавно Германия обвинила Кремль в неудавшейся атаке дронов на аэропорт Лейпцига. Но Вайдель говорит, что не видела никаких доказательств того, что за этой "так называемой попыткой атаки дронов" стояла Россия.

Она признала, что Россия была агрессором в 2022 году, но добавила: "Когда за столом переговоров сидит дипломатия, там сидит и история". При этом Вайдель имела в виду, что на протяжении десятилетий Запад игнорировал опасения России по поводу безопасности и должен прекратить это делать.

Вайдель ранее положительно оценила так называемое "дизельное соглашение" президента США Дональда Трампа с Россией.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Сенаторы-республиканцы и сенаторы-демократы США 11 октября призвали Трампа изменить курс в отношении соглашения с Россией о поставках дизельного топлива, заявив, что оно противоречит законодательству Соединённых Штатов.