У ЄС кажуть, що Україна більше не потребує додаткових коштів у 2026 році

Представники Євросоюзу та України під час спільної зустрічі 1 жовтня дійшли до висновку, що наразі Україна не має потреби у додатковому міжнародному фінансуванні в 2026 році.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, у пʼятницю, 2 жовтня, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Єврокомісія повідомила, що разом з Україною дійшла до висновку про відсутність дефіциту зовнішнього фінансування у 2026 році.

"Ми ніколи не говорили, що існує фінансовий розрив. По суті, це те, що ми чули зі звітів (української сторони – "ЄП")... Вчора ми дійшли висновку разом із нашими українськими друзями, що фінансового розриву немає", – заявила Піньо.

Вона підкреслила, що це повністю відповідає тому, що у Єврокомісії заявляли раніше, відповідаючи на питання про додаткові фінансові потреби України.

"Коли нас запитували, а ви неодноразово запитували нас про цей заявлений розрив, ми відповідали, що нам потрібно сісти з нашими українськими партнерами і оцінити, чи справді є розрив і якою мірою", – додала Піньо.

Як повідомляла "Європейська правда", 1 жовтня у спільній заяві ЄС та Україна заявили, що знайшли можливості для забезпечення фінансування українського бюджету та оборони у 2026 році.

2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility, частину коштів забезпечили за рахунок кредиту на підтримку на суму 90 млрд євро.

"ЄвроПравда" детально описувала, які реформи виконала Україна для отримання цього траншу.

Нагадаємо, 29 вересня у Брюсселі єврокомісарка Марта Кос заявила, що ЄС виконує свою частину зобов’язань і дала зрозуміти, що очікує того ж і від Києва. Зокрема, вона закликала українську владу об'єднатись для "толоки реформ" в обмін на фінансування.