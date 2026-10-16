Страны "Большой семерки" выделят 260 млн евро на новое укрытие для ЧАЭС

Страны G7 объявили о намерении выделить 260 млн евро на восстановление защитной оболочки Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на Х, пишет "Европейская правда".

Лидерство в мобилизации международной поддержки, по словам Шмыгаля, принадлежит министру экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Ролану Лескюру.

"Это важный шаг для восстановления ядерной безопасности на ЧАЭС, которая была нарушена в результате российского удара. Общая потребность в восстановлении конфайнмента оценивается как минимум в 500 млн евро", – написал министр энергетики.

Украинская сторона планирует привлечь необходимое финансирование для покрытия остальных потребностей в ходе донорской конференции, которая состоится в Париже под совместным председательством Украины, Франции и ЕБРР.

Ранее сообщалось, что федеральное министерство окружающей среды Германии планирует предоставить Украине помощь в размере до 50 млн евро на ремонт защитной оболочки Чернобыльской атомной электростанции.

А Европейский Союз пообещал направить 75 млн евро грантной помощи на восстановление укрытия на ЧАЭС.