Ексречниця Білого дому похвалила "доброго, чудового" Трампа після звільнення через 5 днів роботи

Колишня речниця Білого дому Кеті Захарія в п’ятницю ввечері висловила похвалу на адресу президента США Дональда Трампа після того, як той порадив їй "переглянути" своє рішення щодо її посади.

Про це Захарія написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Її допис з’явився після того, як у п’ятницю Трамп повідомив журналістам, що порадив їй подумати над тим, чи потрібна їй посада.

"Президент Трамп – добрий, чудовий, великодушний, уважний, енергійний і працьовитий чоловік. Хотілося б, щоб більше американців його цінували. Ніхто ніколи не зробить Америку великою так, як це зробив і продовжує робити він. Для мене було честю працювати на нього", – написала Захарія.

Трамп призначив Захарію речницею Білого дому на початку цього місяця. Вона замінила Керолайн Лівітт, яка пішла у відставку наприкінці серпня.

Перший брифінг Захарії за трибуною Білого дому у вівторок тривав 15 хвилин. Вона відповіла на запитання лише трьох ЗМІ, після чого достроково завершила брифінг.

Західні ЗМІ звернули увагу на некомпетентність Захарії. Водночас Білий дім захищав її на тлі критики.