Бывший пресс-секретарь Белого дома похвалила "доброго, замечательного" Трампа после увольнения

Бывший пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария в пятницу вечером выразила похвалу в адрес президента США Дональда Трампа после того, как тот посоветовал ей "пересмотреть" своё решение относительно её должности.

Об этом Захария написала в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Ее пост появился после того, как в пятницу Трамп сообщил журналистам, что посоветовал ей подумать над тем, нужна ли ей эта должность.

"Президент Трамп – добрый, замечательный, великодушный, внимательный, энергичный и трудолюбивый человек. Хотелось бы, чтобы больше американцев его ценили. Никто никогда не сделает Америку великой так, как это сделал и продолжает делать он. Для меня было честью работать на него", – написала Захария.

Трамп назначил Захарию пресс-секретарем Белого дома в начале этого месяца. Она сменила Кэролайн Левитт, которая ушла в отставку в конце августа.

Первый брифинг Захарии за трибуной Белого дома во вторник длился 15 минут. Она ответила на вопросы лишь трёх СМИ, после чего досрочно завершила брифинг.

Западные СМИ обратили внимание на некомпетентность Захарии. В то же время Белый дом защищал её на фоне критики.