Spigel: п’яні співробітники депутатів "АдН" побились в одній з будівель Бундестагу

Двоє співробітників депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), будучи напідпитку, побилися в одній із будівель, де працюють депутати Бундестагу в Берліні.

Про це стало відомо виданню Spiegel із парламентських кіл, пише "Європейська правда".

Інцидент стався пізно ввечері в середу в будівлі Якоба Кайзера, розташованій поруч із будівлею Бундестагу, де працюють багато депутатів.

У фойє будівлі розміщена художня інсталяція, що складається з чотирьох човнів для академічного веслування, що висять на дротяних тросах. За даними видання, двоє співробітників зчепилися під човнами для перегонів.

За наявною інформацією, сутичка була настільки запеклою, що довелося викликати поліцію. О 23:20 правоохоронці припинили конфлікт. Вони встановили, що обидва учасники перебували під впливом алкоголю, і розпочали провадження.

Кілька джерел у Бундестазі підтвердили виданню цей інцидент. Речник фракції "АдН" у відповідь на запитання видання заявив, що фракції про це нічого не відомо.

Це не перший випадок, коли депутати "АдН" або їхні співробітники опиняються в центрі скандальних новин. Ще минулого року видання з'ясувало, що охоронців у парламенті довелося спеціально навчати, як поводитися з депутатами "АдН" та їхніми гостями, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

На початку цього року стало відомо, що адміністрація Бундестагу відмовила у видачі постійних перепусток до будівлі загалом сімом співробітникам депутатів "АдН" або фракції через міркування безпеки. Зокрема, фракція "АдН" найняла на посаду "координатора з безпеки" чоловіка, якого раніше засудили за расистський напад на біженців із застосуванням зброї.

Нещодавно заголовки новин привернув і депутат Європарламенту від "АдН" Арно Бауземер із землі Саксонія-Ангальт. Він накинувся з бейсбольною битою на двох 14-річних підлітків, які намагалися пошкодити плакат "АдН".

Сам Бауземер публічно вихвалявся своїм вчинком, хоча, за його словами, на той момент знав, що підліткам лише 14 років. За даними земельного управління кримінальної поліції, одному з них знадобилася медична допомога.

Нагадаємо, нещодавно ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" вперше досягла рівня підтримки у 30%.

Інше недавнє опитування показало, що якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, "Альтернатива для Німеччини" стала б найпопулярнішою політичною силою у Північному Рейні-Вестфалії, яка є рідною землею канцлера Фрідріха Мерца.