Spiegel: пьяные сотрудники депутатов "АдГ" подрались в одном из зданий Бундестага

Двое сотрудников депутатов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), находясь в нетрезвом состоянии, подрались в одном из зданий, где работают депутаты Бундестага в Берлине.

Об этом изданию Spiegel стало известно из парламентских кругов, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел поздно вечером в среду в здании Якоба Кайзера, расположенном рядом со зданием Бундестага, где работают многие депутаты.

В фойе здания размещена художественная инсталляция, состоящая из четырёх лодок для академической гребли, висящих на проволочных тросах. По данным издания, двое сотрудников сцепились под лодками для гонок.

По имеющейся информации, стычка была настолько ожесточённой, что пришлось вызвать полицию. В 23:20 правоохранители пресекли конфликт. Они установили, что оба участника находились под воздействием алкоголя, и возбудили дело.

Несколько источников в Бундестаге подтвердили изданию этот инцидент. Пресс-секретарь фракции "АдГ" в ответ на вопрос издания заявил, что фракции об этом ничего не известно.

Это не первый случай, когда депутаты "АдГ" или их сотрудники оказываются в центре скандальных новостей. Еще в прошлом году издание выяснило, что охранников в парламенте пришлось специально обучать, как вести себя с депутатами "АдГ" и их гостями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В начале этого года стало известно, что администрация Бундестага отказала в выдаче постоянных пропусков в здание в общей сложности семерым сотрудникам депутатов "АдГ" или фракции по соображениям безопасности. В частности, фракция "АдГ" наняла на должность "координатора по безопасности" мужчину, которого ранее осудили за расистское нападение на беженцев с применением оружия.

Недавно в заголовки новостей попал и депутат Европарламента от "АдГ" Арно Бауземер из земли Саксония-Анхальт. Он набросился с бейсбольной битой на двух 14-летних подростков, которые пытались повредить плакат "АдГ".

Сам Бауземер публично хвастался своим поступком, хотя, по его словам, в тот момент знал, что подросткам всего 14 лет. По данным земельного управления уголовной полиции, одному из них потребовалась медицинская помощь.

Напомним, недавно ультраправая партия "Альтернатива для Германии" впервые достигла уровня поддержки в 30%.

Другой недавний опрос показал, что если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, "Альтернатива для Германии" стала бы самой популярной политической силой в Северном Рейне-Вестфалии, которая является родной землей канцлера Фридриха Мерца.