Ченцов підтримав створення робочої групи з ЄС з просування ключових реформ для вступу

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що Україна продовжує свій шлях до ЄС після оголошення про рішення створити робочу групу для забезпечення позитивного висновку за важливом для вступу в ЄС звітом IBAR.

Про це Ченцов написав у соцмережі Х в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Віцепрем’єр відзначив, що відповідно до домовленостей між президентом Водимиром Зеленським, головою Єврокомісії Урсулою фон дон дер Ляєн, прем’єром Сергієм Корецьким і єврокомісаркою Мартою Кос планується створити спільну робочу групу для просування проміжних бенчмарків та забезпечення позитивного висновку IBAR.

"Україна продовжує свій шлях, впроваджуючи реформи та сподіваючись на швидке відкриття всіх решти кластерів. Вдячні всім європейським партнерам за підтримку", – написав Ченцов.

Нагадаємо, IBAR (Interim benchmark assessment report, або Звіт про відповідність проміжним бенчмаркам) – це один з визначальних етапів на шляху до вступу в ЄС. Виконання вимог IBAR потребує від України, зокрема, втілення реформ або ухвалення законопроєктів у сферах антикорупції, верховенства права, правоохоронної діяльності.

IBAR стосується двох розділів переговорів ключового кластера "Основи". Йдеться про розділ 23 ("Судова влада та фундаментальні права") та розділ 24 ("Юстиція, свобода та безпека").

Виконання проміжних бенчмарків дає Україні право почати закривати переговорні глави, тобто отримувати офіційне підтвердження, що вона відповідає вимогам для вступу.

Напередодні про рішення України та ЄС про створення спільної робочої групи для прискорення прогресу з досягнення проміжних критеріїв та просування ключових реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією повідомила Марта Кос.

Раніше "ЄП" повідомляла, що вже цього року Молдова може ініціювати у ЄС оцінювання IBAR, що дозволить перейти до закриття переговорних глав.

Детальніше про це читайте у статті "Конкурент на шляху до ЄС. Як Україні відкрили кластери та чому доведеться наздоганяти Молдову".