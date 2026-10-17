Ченцов поддержал создание рабочей группы с ЕС по продвижению ключевых реформ для вступления

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил, что Украина продолжает свой путь в ЕС после объявления о решении создать рабочую группу для обеспечения положительного заключения по важному для вступления в ЕС отчету IBAR.

Об этом Ченцов написал в соцсети X в субботу, сообщает "Европейская правда".

Вице-премьер отметил, что в соответствии с договоренностями между президентом Владимиром Зеленским, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Сергеем Корецким и еврокомиссаром Мартой Кос планируется создать совместную рабочую группу для продвижения промежуточных ориентиров и обеспечения положительного заключения IBAR.

"Украина продолжает свой путь, внедряя реформы и надеясь на скорейшее открытие всех остальных кластеров. Благодарим всех европейских партнеров за поддержку", – написал Ченцов.

Напомним, IBAR (Interim benchmark assessment report, или Отчет о соответствии промежуточным бенчмаркам) – это один из определяющих этапов на пути к вступлению в ЕС. Выполнение требований IBAR требует от Украины, в частности, проведения реформ или принятия законопроектов в сферах борьбы с коррупцией, верховенства права и правоохранительной деятельности.

IBAR касается двух разделов переговоров ключевого кластера "Основы". Речь идет о разделе 23 ("Судебная власть и фундаментальные права") и разделе 24 ("Юстиция, свобода и безопасность").

Выполнение промежуточных ориентиров дает Украине право начать закрывать переговорные главы, то есть получать официальное подтверждение того, что она соответствует требованиям для вступления.

Накануне о решении Украины и ЕС о создании совместной рабочей группы для ускорения прогресса в достижении промежуточных критериев и продвижении ключевых реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией сообщила Марта Кос.

Ранее "ЕП" сообщала, что уже в этом году Молдова может инициировать в ЕС оценку IBAR, что позволит перейти к закрытию переговорных глав.

Подробнее об этом читайте в статье "Конкурент на пути в ЕС. Как Украине открыли кластеры и почему придется догонять Молдову".