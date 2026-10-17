Зеленський каже, що європейці працюють над аналогом Starlink, і в них буде успіх

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейці бачать, як США можуть обмежувати роботу Starlink, тому вже зараз працюють над його аналогом.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави сказав у суботу, відповідаючи онлайн на питання журналістів.

Президент переконаний, що європейці, які самі є користувачами супутникової системи високошвидкісного інтернету Starlink, на прикладі України побачили, як США можуть втручатись у його роботу.

"Європа бачить це. Питання (є) не тільки в нас. Вся Європа побачила, що можна регулювати (роботу Starlink) зі Сполучених Штатів Америки, у незалежності від домовленостей і контрактів можна обмежувати швидкість… Тому тепер європейці самі піднімають питання аналогів, і вони вже працюють, вони вже просуваються. У них буде успіх в цьому напрямку. Я це вже бачу", – сказав Зеленський.

Також Зеленський заявив, що Україна провела тест на території держав Європейського Союзу, який засвідчив, що обмеження Starlink для неї є спланованою операцією.

За даними видання The Telegraph, керівник SpaceX Ілон Маск звернувся до Дональда Трампа з ідеєю сповільнення роботи Starlink в Україні.

Виступаючи в Білому домі в п’ятницю 16 жовтня, Трамп сказав, що ані він, ані Маск не несуть відповідальність за те, що Україна втратила доступ до Starlink. Пентагон публічно не пояснив причини цих обмежень.