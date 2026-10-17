Зеленский говорит, что европейцы работают над аналогом Starlink, и у них буде успех

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейцы видят, как США могут ограничивать работу Starlink, поэтому уже сейчас работают над его аналогом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства сказал в субботу, отвечая онлайн на вопросы журналистов.

Президент убежден, что европейцы, которые сами являются пользователями спутниковой системы высокоскоростного интернета Starlink, на примере Украины увидели, как США могут вмешиваться в его работу.

"Европа видит это. Вопрос (заключается) не только в нас. Вся Европа увидела, что можно регулировать (работу Starlink) из Соединенных Штатов Америки, независимо от договоренностей и контрактов можно ограничивать скорость… Поэтому теперь европейцы сами поднимают вопрос об аналогах, и они уже работают, они уже продвигаются. У них будет успех в этом направлении. Я это уже вижу", – сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина провела тест на территории стран Европейского Союза, который подтвердил, что ограничение Starlink для нее является спланированной операцией.

По данным издания The Telegraph, глава SpaceX Илон Маск обратился к Дональду Трампу с идеей замедлить работу Starlink в Украине.

Выступая в Белом доме в пятницу, 16 октября, Трамп сказал, что ни он, ни Маск не несут ответственности за то, что Украина лишилась доступа к Starlink. Пентагон публично не объяснил причины этих ограничений.