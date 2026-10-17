Axios: Маск запропонував обмежити Starlink, Трамп не заперечував

Американське видання Axios підтверджує версію британського The Telegraph про те, що керівник компанії SpaceX Ілон Маск запропонував ідею зі сповільненням Starlink для України, тоді як президент США Дональд Трамп не заперечив проти неї.

Про це йдеться у публікації Axios в суботу, пише "Європейська правда".

За даними порталу, українські посадовці чули різні версії того, що сталося з роботою Starlink, причому адміністрація Трампа та керівництво SpaceX звинувачують одне одного.

"Компанія SpaceX стверджує, що це технічна проблема. Але наші контакти в компанії кажуть, що це йде від Білого дому. Коли ми запитуємо в Білому домі, там кажуть, що це Ілон", – повідомив виданню один із українських посадовців.

Президент Трамп заявив у п’ятницю, що Білий дім не брав участі в обмеженні використання системи Україною.

Водночас видання The Telegraph повідомило в п’ятницю, що Маск запропонував Трампу обмежити пропускну здатність супутникових мереж Starlink і Starshield, якими користуються українські військові.

Джерело, обізнане з ходом обговорення, повідомило Axios, що Трамп не заперечував проти ідеї Маска.

Представник Білого дому заперечив інформацію The Telegraph. "Це абсолютно неправда. Як сказав президент Трамп, ми анітрохи не сповільнювали роботу Starlink, і сервіс наразі працює", – зазначив представник Білого дому.

За словами президента Володимира Зеленського, швидкість Starlink залишається обмеженою. до 161 кілометра на годину. Це не дозволяє працювати українським перехоплювачам реактивних шахедів, а також перешкоджає доставці води та провізії військовим на передову.

У суботу Зеленський повідомив журналістам, що українські військові протестували систему Starlink в автомобілях на території країн Європейського Союзу. І випробування показало, що на території ЄС обмежень немає.

Президент заявив, що це вказує не сплановану операцію проти України.