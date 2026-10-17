Axios: Маск предложил ограничить работу Starlink, Трамп не возражал

Американское издание Axios подтверждает версию британской газеты The Telegraph о том, что глава компании SpaceX Илон Маск предложил идею о замедлении работы Starlink для Украины, в то время как президент США Дональд Трамп не возразил против этого.

Об этом говорится в публикации Axios в субботу, пишет "Европейская правда".

По данным портала, украинские чиновники слышали разные версии того, что произошло с работой Starlink, причем администрация Трампа и руководство SpaceX обвиняют друг друга.

"Компания SpaceX утверждает, что это техническая проблема. Но наши контакты в компании говорят, что это исходит от Белого дома. Когда мы спрашиваем в Белом доме, там говорят, что это Илон", – сообщил изданию один из украинских чиновников.

Президент Трамп заявил в пятницу, что Белый дом не принимал участия в ограничении использования системы Украиной.

В то же время издание The Telegraph сообщило в пятницу, что Маск предложил Трампу ограничить пропускную способность спутниковых сетей Starlink и Starshield, которыми пользуются украинские военные.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил Axios, что Трамп не возражал против идеи Маска.

Представитель Белого дома опроверг информацию The Telegraph. "Это абсолютная ложь. Как сказал президент Трамп, мы нисколько не замедляли работу Starlink, и сервис сейчас работает", – отметил представитель Белого дома.

По словам президента Владимира Зеленского, скорость Starlink по-прежнему ограничена до 161 километра в час. Это не позволяет работать украинским средствам перехвата реактивных "шахидов", а также препятствует доставке воды и провианта военным на передовую.

В субботу Зеленский сообщил журналистам, что украинские военные протестировали систему Starlink в автомобилях на территории стран Европейского Союза. И испытания показали, что на территории ЕС ограничений нет.

Президент заявил, что это указывает на запланированную операцию против Украины.