Сибіга закликав Європу заборонити візи для росіян: "Це питання національної безпеки"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Європу закрити кордони для громадян Росії.

Про це він написав у соцмережі Х у неділю, 18 жовтня, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що такий крок потрібен, аби захистити Європу.

"Російським комбатантам та членам їхніх сімей не слід дозволяти в’їжджати до ЄС. Нам якомога швидше потрібні реальні заборони на в’їзд", – сказав він.

На думку українського міністра, загальноєвропейська ініціатива була б особливо своєчасною саме зараз, коли очільник Кремля Владімір Путін "виловлює з вулиць нове "гарматне м’ясо".

"Кожен російський чоловік, мобілізований для війни проти України, повинен знати: підписуючи контракт з армією-агресором, він також підписує заборону на в’їзд до Європи та решти світу. Видача віз, що не є необхідними, громадянам Росії має бути максимально обмежена у всіх європейських державах. Це питання національної безпеки для кожної європейської країни", – зазначив Сибіга.

Глава МЗС також акцентував, що й не повинні мати можливості вільно пересуватися Європою і російські дипломати.

"Атаки Росії на Європу вже не є лише гібридними. Вони набирають інтенсивності та масштабів. Це вимагає негайних дій. Лише жорсткий тиск може зупинити Путіна", – додав Сибіга.

Нещодавно міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала держави-члени ЄС припинити видачу туристичних віз громадянам Росії до завершення російсько-української війни.

Естонія долучилася до цього заклику, а у Литві заявили, що країна буде наполегливо відстоювати свою позицію щодо питання введення заборони на видачу туристичних віз громадянам Росії.