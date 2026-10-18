Сибига призвал Европу ввести запрет на выдачу виз россиянам: "Это вопрос национальной безопасности"

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Европу закрыть границы для граждан России.

Об этом он написал в социальной сети X в воскресенье, 18 октября, сообщает "Европейская правда".

Сибига заявил, что такой шаг необходим для защиты Европы.

"Российским комбатантам и членам их семей не следует разрешать въезд в ЕС. Нам как можно скорее нужны реальные запреты на въезд", – сказал он.

По мнению украинского министра, общеевропейская инициатива была бы особенно своевременной именно сейчас, когда глава Кремля Владимир Путин "вылавливает с улиц новое "пушечное мясо".

"Каждый российский мужчина, мобилизованный для войны против Украины, должен знать: подписывая контракт с армией-агрессором, он также подписывает запрет на въезд в Европу и остальной мир. Выдача ненужных виз гражданам России должна быть максимально ограничена во всех европейских государствах. Это вопрос национальной безопасности для каждой европейской страны", – отметил Сибига.

Глава МИД также подчеркнул, что и российские дипломаты не должны иметь возможности свободно передвигаться по Европе.

"Атаки России на Европу уже не являются лишь гибридными. Они набирают интенсивность и масштабы. Это требует немедленных действий. Только жесткое давление может остановить Путина", – добавил Сибига.

Недавно министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.

Эстония присоединилась к этому призыву, а в Литве заявили, что страна будет настойчиво отстаивать свою позицию по вопросу введения запрета на выдачу туристических виз гражданам России.