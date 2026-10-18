Представители США посетили Западный берег Иордана после нападения на европейских чиновников

В воскресенье, 18 октября, американские дипломаты посетили палестинский населенный пункт на Западном берегу реки Иордан, оккупированном Израилем, после нападений поселенцев на европейских чиновников.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, заместитель государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс, посол США при Святом Престоле Брайан Берч и ряд других дипломатов посетили церковь Латинского монастыря.

Также они должны были встретиться с членами христианской общины в Тайбе.

Это произошло после того, как накануне группа европейских чиновников подверглась нападению со стороны неизвестных во время визита на Западный берег реки Иордан; инцидент вызвал осуждение со стороны Франции, Бельгии, Польши и Европейского Союза.

1 сентября сообщалось, что Великобритания в ближайшие недели обнародует "комплексный" пакет мер в отношении незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предлагает меры по сокращению импорта из незаконных израильских поселений.

Недавно лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Канады и Норвегии осудили решение правительства Израиля объявить тендеры на строительство в рамках проекта поселения E1 на Западном берегу реки Иордан.