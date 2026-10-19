Єврокомісія: до кінця 2026 Україна може отримати 30 млрд євро за умови реформ

До кінця поточного 2026 року Україна може отримати від Європейського Союзу близько 30 млрд євро, якщо продовжить здійснювати відповідні реформи.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

ЄС готовий виплатити Україні 30 млрд євро до кінця року, якщо Київ виконає обумовлені реформи.

"Насамперед, перш ніж говорити про 2027 рік, нам потрібно поговорити про 2026 рік. Якщо подивитися на те, що ми маємо в процесі підготовки, то виходить цифра, яка становить близько 30 млрд євро цього року для України", – заявив Уйварі.

Він уточнив, що більша частина цієї суми припадає на кредит на підтримку України, а частина перебуває поза його межами.

"Для того щоб ці кошти були виплачені, Україна повинна продовжувати здійснювати відповідні реформи", – наголосив речник.

Балаж Уйварі також повідомив, що у межах оборонної складової Єврокомісія має "отримати угоди, які лежать в основі вже затверджених графіків продукції".

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі заявив, що наступного року війна обійдеться Україні в 155 мільярдів євро. Він звернувся до президентів і прем’єр-міністрів країн ЄС з проханням знайти ще 70 млрд євро для підтримки України.

Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році дійсно не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

Європейська рада доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік у розмірі 70 млрд євро.