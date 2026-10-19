Еврокомиссия: до конца Украина может получить 30 млрд евро при условии реформ

До конца текущего 2026 года Украина может получить от Европейского Союза около 30 млрд евро, если продолжит проводить соответствующие реформы.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари.

ЕС готов выплатить Украине 30 млрд евро до конца года, если Киев выполнит оговоренные реформы.

"Прежде всего, прежде чем говорить о 2027 годе, нам нужно поговорить о 2026-м. Если посмотреть на то, что у нас есть в процессе подготовки, то получается цифра, составляющая около 30 млрд евро в этом году для Украины", – заявил Уйвари.

Он уточнил, что большая часть этой суммы приходится на кредит в поддержку Украины, а часть находится за его пределами.

"Для того чтобы эти средства были выплачены, Украина должна продолжать проводить соответствующие реформы", – подчеркнул пресс-секретарь.

Балаж Уйвари также сообщил, что в рамках оборонной составляющей Еврокомиссия должна "получить соглашения, лежащие в основе уже утвержденных графиков поставок".

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро. Он обратился к президентам и премьер-министрам стран ЕС с просьбой найти еще 70 млрд евро для поддержки Украины.

Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году действительно не хватает 70 млрд евро, которые должны быть предоставлены международными партнерами.

Европейский совет поручил Европейской комиссии подготовить предложения по покрытию дефицита бюджета Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро.