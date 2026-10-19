У Литві обговорять різні алгоритми реагування на дрони, що залітають із Шенгенської зони

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що будуть проведені консультації щодо алгоритму дій у випадках, коли безпілотний літальний апарат потрапляє на литовську територію зі Шенгенської зони.

Заяву очільника литовського уряду наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, реакція на дрони, що прилітають з Білорусі, відрізняється.

"Алгоритм дій щодо країн, які є ворожими до нас, дещо інший. Щодо Шенгенської зони у нас, звісно, діє інший алгоритм. Тому… ми розпочнемо певні консультації щодо можливого алгоритму дій навіть у тих випадках, коли дрон або безпілотний літальний апарат потрапляє до нас із Шенгенської зони", – сказав прем’єр журналістам у понеділок після засідання Комісії з питань національної безпеки.

Нагадаємо, 18 жовтня уламки ймовірного дрона були знайдені у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви.

Сінкявічюс раніше розповів, що дрон потрапив на територію Литви з Шенгенського простору. Раніше дрони, що потрапляли до Литви, прилітали з території Білорусі.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби. Він повідомив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту.