В Литве обсудят алгоритмы реагирования на дроны, залетающие из Шенгенской зоны

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что будут проведены консультации по алгоритму действий в случаях, когда беспилотный летательный аппарат попадает на литовскую территорию из Шенгенской зоны.

Заявление главы литовского правительства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, реакция на дроны, прилетающие из Беларуси, отличается.

"Алгоритм действий в отношении стран, враждебных по отношению к нам, несколько иной. В отношении Шенгенской зоны у нас, конечно, действует другой алгоритм. Поэтому… мы начнем определенные консультации по поводу возможного алгоритма действий даже в тех случаях, когда дрон или беспилотный летательный аппарат попадает к нам из Шенгенской зоны", – сказал премьер журналистам в понедельник после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности.

Напомним, 18 октября обломки предположительно дрона были найдены в селе Юоджонис, что в Пасвальском районе Литвы.

Синкявичюс ранее сообщил, что дрон попал на территорию Литвы из Шенгенского пространства. Ранее дроны, попадавшие в Литву, прилетали с территории Беларуси.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом.