ЄС 20 жовтня спробує рухатися вперед з кластерами 4 та 5 для України

У вівторок, 20 жовтня, робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) у Брюсселі обговорить результати скринінгу за переговорними кластерами 4 та 5, що може стати наступним кроком на шляху до їхнього відкриття в межах переговорів про вступ України до ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від кількох дипломатів ЄС.

Засідання групи COELA розпочнеться 20 жовтня об 11:30 за київським часом.

Першим питанням порядку денного визначено Україну, а саме розгляд скринінгу українського законодавства за кластером 4 "Зелений порядок денний та стале з’єднання" та кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Аналогічне обговорення результатів скринінгу за цими двома кластерами передбачено також для Молдови.

Нагадаємо, наразі для України відкрито чотири із шести переговорних кластерів, і кластери 4 та 5 залишаються останніми, які ще необхідно відкрити.

Український уряд розраховує на відкриття цих двох кластерів до кінця 2026 року та вважає, що Угорщина більше не стане блокувати цей процес.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов у інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що станом на зараз вдалося "перегорнути сторінку" відносин з Угорщиною, коли та створювала виклики на шляху України до ЄС.

Нагадаємо, 13 жовтня Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери у переговорах про вступ України. Для цього Верховна Рада схвалила зміни до закону про освіту, щоби зняти вето Угорщини.

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