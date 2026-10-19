ЕС 20 октября попытается продвинуться вперед с кластерами 4 и 5 для Украины

Во вторник, 20 октября, рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе обсудит результаты скрининга по переговорным кластерам 4 и 5, что может стать следующим шагом на пути к их открытию в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

Заседание группы COELA начнется 20 октября в 11:30 по киевскому времени.

Первым вопросом повестки дня определена Украина, а именно рассмотрение результатов скрининга украинского законодательства по кластеру 4 "Зеленая повестка дня и устойчивая связанность" и кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения".

Аналогичное обсуждение результатов скрининга по этим двум кластерам предусмотрено также для Молдовы.

Напомним, в настоящее время для Украины открыты четыре из шести переговорных кластеров, а кластеры 4 и 5 остаются последними, которые еще необходимо открыть.

Украинское правительство рассчитывает на открытие этих двух кластеров до конца 2026 года и считает, что Венгрия больше не будет блокировать этот процесс.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов в интервью "Европейской правде" заявил, что по состоянию на данный момент удалось "перевернуть страницу" в отношениях с Венгрией, когда она создавала препятствия на пути Украины в ЕС.

Напомним, 13 октября Совет Евросоюза официально открыл еще два кластера в переговорах о вступлении Украины. Для этого Верховная Рада одобрила изменения в закон об образовании, чтобы снять вето Венгрии.

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