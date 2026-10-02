Сибига рассказал о четырёх вариантах перемирия с РФ

Украина получила четыре предложения о прекращении огня от Индии, Турции, Египта и США и готова к различным вариантам перемирия с Россией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в комментарии журналистам в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Сибига подчеркнул, что Украина готова к различным форматам перемирия, но только в том случае, если прекращение огня будет касаться и энергетики, и Черного моря.

"У нас есть четыре предложения. Наиболее широкое – предложение Индии. Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании. Энергетика и перемирие в Черном море. Это полное энергетическое перемирие, прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", – рассказал министр.

По его словам, с аналогичными предложениями также выступили Турция и Египет. Страны предложили перемирие в Чёрном море, призванное возобновить экспорт зерновых.

Четвёртое предложение внесли Соединённые Штаты. Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина и Россия договорились об энергетическом перемирии.

Сибига заявил, что Киев готов к различным вариантам прекращения огня, в том числе и по линии фронта.

"И есть ещё четвертое предложение – от США – об энергетическом перемирии, оно обсуждалось во время встречи президентов Зеленского и Трампа. В целом мы считаем, что перемирие могло бы стать одним из результатов встречи президента Зеленского и Путина. Мы готовы к различным форматам перемирия, в том числе и к безусловному по линии соприкосновения", – отметил дипломат.

По данным СМИ, Турция и Организация Объединенных Наций организуют новые переговоры между Россией и Украиной о перемирии в Черном море, пытаясь объединить разрозненные усилия с целью защиты поставок зерна на фоне стремительного роста мировых цен на продовольствие.

Как писала "ЕвроПравда", президент США Дональд Трамп заявил, что просил президента Украины Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, и тот якобы согласился.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что на закрытых переговорах с американским президентом Дональдом Трампом не было попыток заставить Киев в одностороннем порядке прекратить атаки по НПЗ и другим объектам такого типа.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что достижение энергетического перемирия между Россией и Украиной является сложной задачей, но Вашингтон попробует это сделать.