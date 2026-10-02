У Британії затримали ще одного підозрюваного в інциденті біля бази військ США

Британська поліція затримала чоловіка з громадянством Британії та Ірану за підозрою у підготовці терористичних актів у рамках інциденту на авіабазі "Фейрфорд".

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

25-річного чоловіка з подвійним громадянством Британії та Ірану затримали в четвер у Вестмінстері, Лондон. У цьому районі також провели обшуки у двох помешканнях.

П'ятеро чоловіків віком близько 20 років, яких затримали у цій справі в неділю поблизу авіабази в Глостерширі, досі перебувають під заставою. Усі п'ятеро є громадянами Великої Британії.

Антитерористична поліція розглядає "усі можливі версії, включаючи причетність іноземних держав", зазначила старша координаторка підрозділу Вікі Еванс.

"Розслідування обставин подій у Глостерширі є надзвичайно складним, і наші спеціалізовані групи перевіряють численні версії", – додала вона.

Раніше прем’єр Британії Енді Бернем заявив, що є "вагомі ознаки" причетності Ірану до цього інциденту.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту.

База "Фейрфорд" у графстві Глостершир використовувалася для проведення операцій США проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.