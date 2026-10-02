В Великобритании задержали ещё одного подозреваемого в инциденте возле базы войск США

Британская полиция задержала мужчину, имеющего гражданство Великобритании и Ирана, по подозрению в подготовке террористических актов в рамках инцидента на авиабазе "Фэйрфорд".

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

25-летнего мужчину с двойным гражданством Великобритании и Ирана задержали в четверг в Вестминстере, Лондон. В этом районе также провели обыски в двух жилых помещениях.

Пятеро мужчин в возрасте около 20 лет, задержанных по этому делу в воскресенье вблизи авиабазы в Глостершире, до сих пор находятся под залогом. Все пятеро являются гражданами Великобритании.

Антитеррористическая полиция рассматривает "все возможные версии, включая причастность иностранных государств", отметила старший координатор подразделения Вики Эванс.

"Расследование обстоятельств событий в Глостершире является чрезвычайно сложным, и наши специализированные группы проверяют многочисленные версии", – добавила она.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что имеются "веские признаки" причастности Ирана к этому инциденту.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир. Впоследствии полиция уточнила, что речь идет о подготовке террористического акта.

База "Фэйрфорд" в графстве Глостершир использовалась для проведения операций США против Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фэйрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести значительный ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.