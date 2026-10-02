Во Франции 2 октября будут закрыты сотни школ на фоне протестов старшеклассников

Ожидается, что сотни школ во Франции останутся закрытыми в пятницу, 2 октября, после того как студенческие протесты, начавшиеся из-за недовольства в сфере образования, в некоторых местах переросли в насилие.

Об этом заявил министр образования Франции Эдуард Гефрей поздно вечером в четверг, 1 октября, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Гефрей заявил, что 2 октября во Франции будут закрыты "более 400 школ и других учебных заведений".

По словам собеседника агентства, близкого к премьер-министру Себастьену Лекорню, спецслужбы сообщили на кризисном совещании в четверг, что протестное движение было инициировано политиками крайне левого толка, в частности членами партии "Непокоренная Франция".

Впрочем, депутат от этой партии Луи Бояр в комментариях французским телеканалам опроверг это утверждение.

Протесты против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий вспыхнули в Парижском регионе в прошлом месяце, но становятся всё более жестокими по мере распространения по всей стране: десятки людей получили ранения, а полиция задержала сотни человек.

Лекорню попросил своих министров отменить поездки на ближайшие дни в связи с протестами старшеклассников, сопровождающимися блокировкой дорог.