Пентагон заключил контракт на сумму 24,4 млрд долларов с целью ускорения производства ракет ПВО и ПРО

Министерство обороны США объявило о заключении контракта между Военно-морскими силами США и компанией Raytheon, входящей в состав корпорации RTX, на сумму 24,4 млрд долларов с целью ускорения производства ракет Standard Missile-6 (SM-6).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Пятилетнее соглашение, предусматривающее возможность продления еще на два года, будет способствовать ускорению производства ракет SM-6 – важных боеприпасов для противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны США.

"Этот многолетний контракт обеспечивает необходимые запасы боеприпасов и преимущество в ударной мощи, которые требуются нашим войскам для победы, одновременно требуя от нашей промышленной базы производить продукцию с военной скоростью", – заявил заместитель министра обороны по вопросам закупок и обеспечения Майкл П. Даффи.

Это соглашение, в сочетании с недавно заключенным контрактом на поставку системы вооружения Tomahawk, обеспечивает оборонной промышленности долгосрочную предсказуемость, необходимую для расширения кадрового потенциала и обеспечения надежности критически важных цепочек поставок.

На этой неделе Министерство обороны США предварительно договорилось с Raytheon, подразделением компании RTX, о заключении многолетнего контракта на сумму 20,7 млрд долларов для ускорения производства ракет AMRAAM, поскольку военные стремятся пополнить запасы, истощенные войнами на Ближнем Востоке и в Украине.

По данным СМИ, США предупредили союзников, что следует ожидать задержек в поставках ключевых видов вооружения на срок до пяти лет, поскольку страна восстанавливает собственные запасы, которые были исчерпаны.

Ранее СМИ сообщили, что Соединённые Штаты израсходовали около 80% имеющихся запасов ключевой системы ПВО, и военные предупреждают, что их уровень на складах "опасно низкий". Эти сообщения опровергают в Пентагоне.