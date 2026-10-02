Мадьяр приветствовал регистрацию в ВР законопроекта о правах национальных меньшинств

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приветствовал внесение в Верховную Раду Украины законопроекта об образовании на языках национальных меньшинств.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Мадьяр заявил, что представленный в украинский парламент законопроект должен укрепить правовые гарантии образования на венгерском языке в Украине.

"Мы приветствуем то, что вчера в украинский парламент был внесен законопроект, укрепляющий права венгерского национального меньшинства в сфере образования. Этот законопроект укрепляет правовые гарантии образования на венгерском языке и сети учебных заведений", – написал венгерский премьер.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан, комментируя законопроект, заявила, что новому венгерскому правительству за несколько месяцев "удалось достичь больше реальных результатов в укреплении прав венгерского меньшинства Закарпатья", чем правительству Виктора Орбана за 10 лет.

Напомним, 1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, одобрение которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Глава МИД Андрей Сибига выразил надежду, что одобрение законодательных изменений приведет к разблокированию Венгрией двух следующих кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС