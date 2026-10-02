Литва развертывает украинскую систему SkyFortress для обнаружения дронов

В Литве начинается развертывание пилотной версии украинской системы наблюдения за воздушным пространством SkyFortress, предназначенной для обнаружения дронов и других воздушных угроз.

Об этом в пятницу, 2 октября, сообщило Министерство национальной обороны Литвы, как цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, речь идет об акустической системе обнаружения дронов. Она предназначена для обнаружения объектов, летящих на низкой высоте, по издаваемым ими звукам или по их радиосигналам.

"Воздушные угрозы стремительно меняются, поэтому мы принимаем соответствующие решения. Вместо того чтобы создавать всё с нуля, мы адаптируем системы, которые уже используются в Украине. Таким образом мы последовательно укрепляем всю цепь противовоздушной обороны: от наблюдения за воздушным пространством до перехвата и нейтрализации воздушных угроз", – заявил министр национальной обороны Робертас Каунас.

По его словам, SkyFortress дополняет первый этап этой цепочки – наблюдение.

Министерство обороны Литвы подчеркнуло, что система способна в режиме реального времени классифицировать объекты, оставляющие акустические или электромагнитные следы.

Как сообщалось, Литва совместно с Польшейразрабатывает план международной эвакуации населения, который будет применяться в случае необходимости эвакуации через границу части жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

Литовский премьер Миндаугас Синкявичюс заявил, что Литва подготовила планы эвакуации в связи с растущей угрозой со стороны России.

25 сентября Литва приступила к проведению своих крупнейших ежегодных национальных мобилизационных учений "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Витиса 2026"), целью которых является проверка того, как страна будет реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью и переход к режиму мобилизации в условиях войны.