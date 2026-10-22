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У Данії критикують депутата, який покликав російського посла "на каву"

Новини — Четвер, 22 жовтня 2026, 17:25 — Ольга Ковальчук

Незалежний депутат Фолькетингу (парламенту Данії) Якоб Гарріс заявив, що персонально зустрінеться з російським послом, щоб обговорити війну в Україні, після чого зазнав гострої критики від своїх колег.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда". 

У четвер Гарріс у соцмережах анонсував свою зустріч з послом Росії у Копенгагені 10 листопада. Своє рішення він обґрунтував тим, що Данія "потребує більше дипломатії, більше діалогу та менше воєнної риторики" і має бути нейтральною стороною у війні. Депутат додав, що прагне розмовляти й з українською, й з російською сторонами.

"Вторгнення Росії в Україну є порушенням суверенітету України. Ми маємо чітко це заявити. Але ми також мусимо вислухати точку зору Росії щодо цього конфлікту, щоб ми могли працювати над дипломатичними рішеннями", – стверджував Гарріс.

Він додав, що "не довіряє" інформації, яку отримує від данських органів влади щодо війни в Україні.

Крім того, за словами депутата, він покликав на окрему зустріч "на каву" українського посла, але поки не отримав відповіді.

Слова Гарріса зустріли гостру критику та обурення в парламенті Данії.

"Ми маємо боротися з Путіним. А не пити каву з його послом! Чесно кажучи, коли я це прочитав, то подумав, що це якийсь невдалий жарт", – написав лідер Ліберальної партії Троельс Лунд Поульсен.

Він додав, що данський депутат вирішує сісти за стіл переговорів з послом РФ саме тоді, коли російські ракети летять на українські міста, коли гинуть невинні цивільні особи і коли Росія веде гібридну війну проти Данії та союзників.

"Данія має стояти пліч-о-пліч з Україною. Ми маємо посилити нашу оборону. І ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб чинити тиск на Путіна та його режим. Цього не досягнеш, п'ючи каву з його послом. Це має бути очевидним для всіх", – наголосив політик.

Представниця консерваторів Метте Абільдгаард назвала рішення Гарріса "абсолютно божевільним" і зазначила, що депутат мав би доручити Міністерству закордонних справ займатися такими зустрічами.

Політичний речник соціал-демократів Расмус Стоклунд критикує політика і вважає, що він має "явний брак розсуду", "повністю збився з курсу" і є "великим прихильником теорій змови без жодного розсуду".

"Таке роблять або ті, хто не розуміє, що робить, або ті, хто симпатизує Росії. Відтепер я буду вважати його (Гарріса. – Ред.) тим, хто відстоює інтереси Росії", – заявив Мадс Фугледе з партії "Данські демократи".

Нещодавно Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Данії для висловлення протесту через "провокації" вертольота данських ВПС, який 14 вересня був обстріляний сигнальними ракетами з російського корвета "Сообразительный".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи інцидент, заявила, що Росія посилила гібридну війну проти Європи

Данія очікує, що Росія посилить гібридні атаки протягом найближчих місяців.

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