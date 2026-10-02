ЗМІ: США розгорнули додаткові Patriot у Саудівській Аравії та Катарі

Протягом останніх тижнів американські Збройні сили направили ще дві ракетні батареї Patriot для захисту нафтогазових об’єктів у Саудівській Аравії та Катарі.

Про це стало відомо Axios від обізнаних посадовців, передає "Європейська правда".

Як зазначається, США прагнули запевнити обох союзників, що захистять їхні ключові енергетичні об’єкти на випадок, якщо американський президент Дональд Трамп вирішить відновити масштабні бойові дії проти Ірану.

На початку серпня, коли Трамп розглядав можливість розгортання масштабної атаки, що передбачала удари по іранській енергетичній інфраструктурі, лідери Саудівської Аравії та Катару переконували його не робити цього. Вони висловили серйозну стурбованість тим, що Іран у відповідь завдасть ударів по їхніх нафтових і газових об’єктах.

Американські посадовці заявили, що саме ці прохання стали головною причиною, через яку Трамп вирішив не бити по Ірану, а замість цього перейти до кампанії економічного тиску.

Минулого місяця, як зазначили джерела, американські військові відправили до Саудівської Аравії ще одну батарею Patriot для захисту ключового нафтового об’єкта. Ще одну батарею Patriot було відправлено до Катару для захисту об’єкта з видобутку природного газу.

Окрім цього, зазначається, що Збройні сили США відправляють на Близький Схід додаткові військові кораблі. Зокрема один зі співрозмовників зазначив, що авіаносець "Теодор Рузвельт" та його ударна група "непомітно" залишили Сан-Дієго в неділю, прямуючи до регіону. Очікується, що вони прибудуть на Близький Схід приблизно в середині листопада.

"Це означає, що в регіоні Близького Сходу потенційно може перебувати до трьох ударних груп авіаносців. Це значно більша вогнева потужність", – зазначив американський посадовець.

Однак інший співрозмовник зазначив, що поки що не визначено, чи "Рузвельт" замінить один з авіаносців, які наразі розгорнуті на Близькому Сході, чи стане додатковим.

Нагадаємо, Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні. Втім, американський президент Дональд Трамп відхилив цю пропозицію.

ЗМІ писали, що державний секретар США Марко Рубіо у понеділок, 28 вересня, висунув вимогу, щоб іранська делегація на Генеральній асамблеї ООН негайно покинула країну після того, як переговори зайшли в глухий кут.