СМИ: США развернули дополнительные системы Patriot в Саудовской Аравии и Катаре

В течение последних недель американские вооруженные силы направили ещё две ракетные батареи Patriot для защиты нефтегазовых объектов в Саудовской Аравии и Катаре.

Об этом стало известно Axios от осведомленных чиновников, передает "Европейская правда".

Как отмечается, США стремились заверить обоих союзников, что защитят их ключевые энергетические объекты на случай, если американский президент Дональд Трамп решит возобновить масштабные боевые действия против Ирана.

В начале августа, когда Трамп рассматривал возможность развертывания масштабной атаки, предполагавшей удары по иранской энергетической инфраструктуре, лидеры Саудовской Аравии и Катара убеждали его не делать этого. Они выразили серьезную обеспокоенность тем, что Иран в ответ нанесет удары по их нефтяным и газовым объектам.

Американские чиновники заявили, что именно эти просьбы стали главной причиной, по которой Трамп решил не наносить удары по Ирану, а вместо этого перейти к кампании экономического давления.

В прошлом месяце, как отметили источники, американские военные отправили в Саудовскую Аравию ещё одну батарею Patriot для защиты ключевого нефтяного объекта. Ещё одна батарея Patriot была отправлена в Катар для защиты объекта по добыче природного газа.

Кроме того, отмечается, что Вооруженные силы США направляют на Ближний Восток дополнительные военные корабли. В частности, один из собеседников отметил, что авианосец "Теодор Рузвельт" и его ударная группа "незаметно" покинули Сан-Диего в воскресенье, направляясь в регион. Ожидается, что они прибудут на Ближний Восток примерно в середине ноября.

"Это означает, что в регионе Ближнего Востока потенциально может находиться до трёх ударных групп авианосцев. Это значительно большая огневая мощь", – отметил американский чиновник.

Однако другой собеседник отметил, что пока не определено, заменит ли "Рузвельт" один из авианосцев, которые в настоящее время развернуты на Ближнем Востоке, или станет дополнительным.

Напомним, Иран предложил открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры по ядерной программе через неделю, если США снимут морскую блокаду, отменят санкции на продажу нефти и восстановят режим прекращения огня во всем регионе. Впрочем, американский президент Дональд Трамп отклонил это предложение.

СМИ писали, что государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник, 28 сентября, выдвинул требование, чтобы иранская делегация на Генеральной ассамблее ООН немедленно покинула страну после того, как переговоры зашли в тупик.