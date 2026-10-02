Макрон закликав Трампа діяти узгоджено в боротьбі зі зростанням цін на паливо

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з американським колегою Дональдом Трампом наголосив на необхідності спільної роботи для боротьби зі зростанням цін на пальне в рамках G7.

Про зміст розмови повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Розмова між Макроном та Трампом відбувалася на тлі тиску Вашингтона на європейців, щоб вони більше використовували свої паливні резерви. Адміністрація США спеціально звернулася до Франції та Німеччини з проханням вивільнити екстрені запаси дизельного палива для зниження світових цін.

Президент Франції закликав країни "Групи семи" "діяти узгоджено, без обмежень на експорт". Ця заява пролунала на тлі того, що Сполучені Штати розглядають заборону експорту дизпального палива на тлі рекордних цін у країні.

Така заборона вдарить по європейських ринках, оскільки Європа стала набагато більш залежною від американського дизельного палива після введення ембарго на російські нафтопродукти та перебоїв у постачанні з Близького Сходу, спричинених війною проти Ірану.

Франція споживає близько 600 тисяч барелів цього палива на день і імпортує приблизно половину цієї кількості.

Як повідомлялося, п’ять європейських країн та Єврокомісія на екстреному засіданні домовилися "одним голосом" відповісти на зростаючий тиск з боку уряду США щодо вивільнення резервів дизельного палива.

Представники ЄС попередили, що план США щодо можливої заборони на експорт дизельного палива на 90 днів може мати значний вплив на європейські ринки та негативно вплине на обидві сторони.

ЗМІ писали, що Білий дім начебто запевнив, що адміністрація Трампа не планує забороняти експорт дизельного палива зі Сполучених Штатів.