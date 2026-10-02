Макрон призвал Трампа действовать согласованно в борьбе с ростом цен на топливо

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул необходимость совместной работы по борьбе с ростом цен на топливо в рамках G7.

О содержании разговора сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Разговор между Макроном и Трампом состоялся на фоне давления Вашингтона на европейцев с целью заставить их в большей степени использовать свои топливные резервы. Администрация США специально обратилась к Франции и Германии с просьбой высвободить экстренные запасы дизельного топлива для снижения мировых цен.

Президент Франции призвал страны "Группы семи" "действовать согласованно, без ограничений на экспорт". Это заявление прозвучало на фоне того, что Соединённые Штаты рассматривают возможность запрета на экспорт дизельного топлива из-за рекордных цен в стране.

Такой запрет ударит по европейским рынкам, поскольку Европа стала гораздо более зависимой от американского дизельного топлива после введения эмбарго на российские нефтепродукты и перебоев в поставках с Ближнего Востока, вызванных войной против Ирана.

Франция потребляет около 600 тысяч баррелей этого топлива в день и импортирует примерно половину этого количества.

Как сообщалось, пять европейских стран и Еврокомиссия на экстренном заседании договорились "одним голосом" ответить на растущее давление со стороны правительства США относительно высвобождения резервов дизельного топлива.

Представители ЕС предупредили, что план США о возможном запрете на экспорт дизельного топлива на 90 дней может оказать значительное влияние на европейские рынки и негативно отразится на обеих сторонах.

СМИ писали, что Белый дом якобы заверил, что администрация Трампа не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из Соединенных Штатов.